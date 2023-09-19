Прогноз погоди на 20 вересня: до яких регіонів повернуться дощі

У середу, 20 вересня, в Україні місцями дощитиме. Температура трохи зменшиться, але буде комфортною.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде хмарно з проясненнями. На заході та півночі, а також у Вінницькій, Черкаській та Одеській областях будуть короткочасні дощі. У Карпатах та на Закарпатті вдень місцями - грози. На решті території без опадів. Вітер південний, у західних областях західний, 5-10 м/с.

В Україні стане трохи прохолодніше. Вночі температура повітря становитиме +12-17°. Прохолоднішою ніч буде у східних та північно-східних областях +8-13°. Вдень на переважній більшості території повітря прогріється до +19-24°. Тепліше буде на півдні та сході країни - до 27° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 20 вересня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 20 вересня буде хмарно з проясненнями. У регіоні будуть короткочасні дощі. Вітер південний, 5-10 м/с.

В Київській області вночі температура буде +12-17°, вдень - 19-24° тепла. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +14-16° тепла, а вдень - 20-22° тепла.

Як повідомлялося, синоптики розповіли, яким буде прогноз погоди в Україні на 18-24 вересня. У більшості областей України буде переважно суха та сонячна погода. У західних областях – можливі короткочасні дощі.

Читайте також: