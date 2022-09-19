Прогноз погоди на 20 вересня: жителям яких регіонів потрібно брати у вівторок парасолі

Синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала, що вівторок, 20 вересня, в Україні буде дощовим, лише у південній частині та у східних областях рясних опадів не очікується.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"20 вересня в Україні - дощі та строката температура повітря. На заході, півночі, у центрі очікується +9+14 градусів, на півдні та сході +17+23 градуси. Між іншим, у південній частині та у східних областях дощів серйозних не буде і навіть часом визиратиме сонечко", - йдеться у повідомленні.

За її словами, у Києві завтра погода ускладниться, бо передбачається помірний чи й сильний дощ та похолодання до +9, +10 градусів.

"Буде мокро. Тому запасайтеся парасолями, утепляйтеся, а де дощу не очікується, та все ж тепла погода - просто уважно стежте за свіжими прогнозами погоди", - порадила Діденко.

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