Прогноз погоди на 20 жовтня: в Україні стане тепліше, температура - до +18

Прогноз погоди на 20 жовтня: в Україні стане тепліше, температура - до +18

Синоптики прогнозують хмарність.

У середу, 20 жовтня, в Україні буде вітряно, але сухо.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

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Синоптики прогнозують хмарність. В Україні - без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Вдень на заході місцями пориви 15-20 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме +10-15 градусів. На заході - до +13 градусів. У північних та східних областях стовпчики термометрів покажуть +7-12 градусів вище нуля. У південних регіонах повітря прогріється до +13-18 градусів. В Карпатах вночі - нуль градусів, а вдень температура підніметься до +6-11 градусів.

Укргідрометцентр

У Києві 20 жовтня буде прохолодно і хмарно з проясненнями. Опадів не передбачають. Швидкість південно-західного вітру 7-12 м/с. Стовпчики термометрів покажуть 12-14 градусів тепла.

Як повідмлялося, погода в Україні у жовтні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 7-12°, в Карпатах 6-7°, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм.

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