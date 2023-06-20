Прогноз погоди на 21 червня: де в Україні буде негода з грозою та туманами

У більшості областей будуть грози.

У середу, 21 червня, в багатьох областях України очікуються опади: дощі та грози. Через негоду в низці регіонів оголошено І рівень небезпечності.

Про це повідомили синоптики "Укргідрометцентру".

В Україні 21 червня буде мінлива хмарність. Вночі місцями на півдні, сході та в центрі, а вдень в Україні, крім більшості західних і північних областей, будуть короткочасні дощі та грози. В західних областях вночі та вранці місцями туман.

Температура повітря вночі становитиме 14-19° тепла, в західних областях - +10-15°. Вдень стовпчики термометрів покажуть +17-22°. В Карпатах вночі буде прохолодно - 8-13° тепла, а вдень - 17-22° вище нуля.

Прогноз погоди в Україні в середу, 21 червня

Погода в Києві та області

В регіоні 21 червня буде мінлива хмарність. Вночі - місцями короткочасний дощ і гроза, але вже вдень опадів не буде.

В Київській області вночі синоптики прогнозують +14-19°. Вдень температура повітря підніметься до 24-29° тепла. В нічну пору доби в Києві стовпчики термометрів покажуть +16-18°, а вдень - 26-28° тепла.

Штормове попередження

Синоптики також попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 21 липня. Так, у середу вдень у центральних, східних, південних областях та на Закарпатті будуть грози. Оголошено І рівень небезпечності.

У середу, 21 червня, в низці областей будуть грози / Фото: Укргідрометцентр

Як повідомлялося, синоптикиня Наталія Птуха повідомила, що вже цього тижня, 19-25 червня, в Україні встановилося справжнє літнє тепло. Тиждень буде набагато теплішим, ніж попередній. Температура повітря підвищиться по всій території країни.

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