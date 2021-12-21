Прогноз погоди на 21 грудня: до України прийшли морози, в регіонах сніжитиме

Прогноз погоди на 21 грудня: до України прийшли морози, в регіонах сніжитиме

Синоптики прогнозують хмарність.

У вівторок, 21 грудня, в Україні місцями сніжитиме.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. В Україні місцями буде невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 5-10 градусів морозу. У південній частині прогнозують 1-6 градусів морозу. В Карпатах вдень від 8 до 13 градусів морозу.

Укргідрометцентр

У Києві 21 грудня також ітиме невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура проотягом доби від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у грудні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура коливатиметься від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, що близько до норми. У межах норми буде у грудні і місячна кількість опадів: 33-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм. Водночас у північно-східній частині опадів очікується дещо менше за норму.

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