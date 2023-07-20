Прогноз погоди на 21 липня: які регіони знову заливатиме дощами

У п'ятницю, 21 липня, в Україні буде тепло. Втім, низку регіонів охоплять дощі та навіть грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах прогнозують мінливу хмарність. Вночі в Україні, крім заходу, а вдень у східних, Запорізькій, Херсонській областях будуть короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Під час грози подекуди можливі шквали 15-20 м/с.

Вночі температура повітря в Україні становитиме +12-17°. Вдень у більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до +22-27°. На півдні країни вночі синоптики прогнозують 18-23°, а вдень - до +28-32° тепла. Тим часом у Карпатах буде прохолодніше: вночі температура становитиме +8-13°, вдень + 17-22°.

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 21 липня / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

В Київській області 21 липня також буде мінлива хмарність. Вночі - короткочасний дощ, а місцями ще й гроза. Вдень у регіоні опадів не прогнозують.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +12-17°, а вдень підніметься до +22-27°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 15-17° тепла, вдень – +23-25°.

Нагадаємо, дослідники попереджають, що спека в Європі вийде на абсолютно новий рівень. Вчені попереджають, що 2023 рік стане найспекотнішим за всю історію спостережень. Зазначається, що теплова хвиля, яка зараз накрила Європу, ставатиме інтенсивнішою, а температури продовжать зростати.

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