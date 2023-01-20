Прогноз погоди на 21 січня: у західних областях буде сніг та мороз, а в південних - до +11° тепла

У Києві опадів не буде.

У суботу, 21 січня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Погода на заході країни буде сніжна, а в Карпатах - морозна. Натомість на півдні утримаються плюсові температури.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вночі у західних областях буде помірний, а місцями значний мокрий сні. На дорогах ожеледиця. Вдень подекуди невеликі опади. Температура вночі та вдень до +5° тепла.

На решті території України без істотних опадів. Температура повітря вночі вночі від +3° до -2° морозу, а вдень 2-7° тепла. В південних регіонах стовпики термрметрів покажуть +6-11°. У східних областях вночі буде 1-6° морозу, а вдень близько 0°.

У Карпатах вночі значний, але вдень невеликий сніг. Температура повітря протягом доби становитиме 1-6° морозу.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

В області та столиці у суботу буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Швидкість південно-східного вітру становитиме 7-12 м/с.

В Київській області вночі температура повітря буде від 3° тепла до 2° морозу, а вдень 2-7° тепла. У Києві вночі буде 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко також повідомляла, що вихідними, 21-22 січня, до України прийде похолодання.

Читайте також: