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Прогноз погоди на 21 вересня: дощі накриють низку областей, буде прохолодно

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Прогноз погоди на 21 вересня: дощі накриють низку областей, буде прохолодно

Фото: Associated Press

У середу, 21 вересня, в Україні утримається холодна і дощова погода.

У більшості регіонів України буде дощова погода. Опади місцями покинуть схід та південь країни. Натомість у Карпатах очікується мокрий сніг.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В переважній більшості областей буде хмарно, а лише у південній частині - мінлива хмарність. Вітер північно-західний - 7-12 м/с. Без істотних опадів буде на півдні країни, а також в Луганській, Донецькій та в Дніпропетровській областях. У карпатських горах очікується невеликий дощ з мокрим снігом.

У північних та західних областях синоптики прогнозують вдень 11-14 градусів тепла. У центрі країни повітря прогріється до +15 градусів. У східних регіонах України вдень стовпчики термометрів покажуть від 11 до 17 градусів. На півдні України очікують до +18 градусів.

© Укргідрометцентр
Фото: Укргідрометцентр

У Києві 21 вересня буде невелика хмарність. Вдень можливі опади. Швидкість північно-західного вітру 7-12 м/с. Вдень стовпчики термометрів покажуть 11-13 градусів тепла.

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Як раніше повідомлялося, до кінця вересня суттєвого потепління не буде. Бабине літо прийде до України на початку жовтня. Ще одне бабине літо можливе в перших числах листопада.

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