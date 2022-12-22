Прогноз погоди на 22 грудня: в частинi України очікуються дощі і мокрий сніг

У четвер, 22 грудня в Українi буде хмарно з проясненнями. В регiонах переважатиме плюсова температура повiтря.

Про це повiдомили в Укргiдрометцентрi.

У більшості північних, а також вночі і в Львівській, Волинській та Рівненській областях місцями невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території України буде без опадів.

На заході та півночі подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. В Карпатах місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Температура повітря вдень 0-5° тепла. В південних областях стовпчики термометрів покажуть 4-9°.

Фото: Укргідрометцентр

На Київщині 22 грудня буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. В області вдень буде 0-5° тепла. У Києві - 1-3° тепла.

Нагадаємо, синоптикиня розповіла, що погода в Україні на Новий 2023 рік буде без опадів та теплою. Тому її навряд чи можна буде назвати новорічною.

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