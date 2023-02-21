Прогноз погоди на 22 лютого: в Україні похолодає, температура - від -15° до +11°

У середу, 22 лютого, в Україні стане трошки похолодніше. Також буде невеликий сніг та дощ.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно з проясненнями. Вночі в більшості областей невеликий сніг. Вдень без істотних опадів, але у західних областях - невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Вночі температура првітряя у північно-східних буде 7-12° морозу, а на Сумщині до 15° мороз. Вдень у цих регіонах буде 3-8° морозу. На решті території протягом доби від 2° тепла до 3° морозу. Втім, вдень у південних та західних областях +3-8°, а на Закарпатті та півдні Одещини до +11°.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

У середу в області та в Києві буде хмарно з проясненнями. Вночі з невеликий сніг, але вдень без істотних опадів. Швидкість північно-західного вітру - 7-12 м/с.

В області протягом доби температура повітря буде від 2° тепла до 3° морозу. У Києві вночі 1-3° морозу, а вдень близько 0°.

Погода в Карпатах

Нисокогір'ї східної частини Закарпаття та Прикарпаття утримується значна сніголавинна небезпека. Помірна сніголавинна небезпека буде на високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області, у горах Львівської та Чернівецької областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бабак Тимко, якого 2 лютого щороку будять для прогнозування весни на біостанції Харківського університету в селищі Гайдари, спрогнозував ранню весну в Україні: її прихід очікується вже за шість тижнів.

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