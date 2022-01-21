Прогноз погоди на 22 січня: в Україні буде сніг, місцями хуртовина, температура до -14

Прогноз погоди на 22 січня: в Україні буде сніг, місцями хуртовина, температура до -14

Синоптики повідомляють про хмарність із проясненнями.

У суботу, 22 січня, в Україні буде прохолодно, у багатьох регіонах країни - сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики повідомляють про хмарність із проясненнями. На заході, півночі та у Вінницькій області - невеликий сніг. На решті території - без опадів. На дорогах - місцями ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.

Вночі температура повітря буде 2-7 градусів морозу. На сході, Закарпатті та в Запорізькій області буде прохолодніше - 5-10 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.

Укргідрометцентр

В Карпатах у суботу буде сніг та хуртовина. Оголошено штормове попереджяення. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Температура вночі та вдень становитиме 9-14 градусів морозу.

У Києві 22 січня буде хмарно з проясненнями. Вдень сніжитиме. На дорогах - місцями ожеледиця. Швидкість західного вітру 7-12 м/с. Температура вночі 3-5 градусів морозу. Вдень на стовпчиках термометра 0-2 градуси морозу.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 рр. в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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