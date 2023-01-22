Прогноз погоди на 22 січня: в Україні будуть сніг, туман і плюсові температури

У неділю, 22 січня, у більшості регіонів України не буде істотних опадів. Лише на Закарпатті та в Карпатах невеликий мокрий сніг і дощ.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Зазначається, що ночі та вранці у західних і південних областях місцями буде туман. Вітер - південно-східний та східний, 7-12 м/с.

Вночі у більшості областей температура повітря буде від 2° тепла до 3° морозу. На сході та в Карпатах - 1-6° морозу.

Вдень в Україні обіцяють до 5° тепла. Втім, у більшості західних та південних областей буде +4-9°. На Закарпатті та півдні Одещини совпчики термометрів піднімуться до 12° тепла.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди по Київщині

У Києві та області у неділю буде хмарно. Без істотних опадів. Швидкість південно-східного вітру 7-12 м/с.

Вночі температура повітря в області буде від 2° тепла до 3° морозу, а вдень до 5° тепла. У Києві вночі близько 0°, а вдень +1-3°.

Нагадаємо, через аномальну зиму в Карпатах зацвіли весняні квіти та навіть прокинулись ведмеді. Через теплу погоду сталися процеси, які не відповідають календарній порі року.

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