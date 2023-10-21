Прогноз погоди на 22 жовтня: в Україні потеплішає, але місцями дощитиме

Крім того, очікується туман.

В Україні в неділю, 22 жовтня, у західних областях місцями невеликий, а на Закарпатті помірний дощ. На решті території опадів не буде.

Про це йдеться у прогнозі "Укргідрометцентру".

Вночі та вранці місцями туман. У Карпатах місцями пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с.

На більшій території України температура повітря вночі становитиме +8-13°, а вдень - 18-23° тепла. Тепліше буде на заході та півдні країни: вночі - до +16° тепла. Вдень на Одещині, Миколаївщині та в Криму повітря прогріється до +22-27°. У східних, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях вночі буде 3-8° тепла, а вдень +12-17°.

Погода в Києві

У столиці та в області у суботу буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. В області вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме 8-13° тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +18-23°. У Києві вночі буде +8-10°, а вдень - близько 20° тепла.

Як повідомлялося, синоптикиня Вазіра Мартазінова каже, що в Україні відбувається перебудова погодних умов. Протягом останніх років в Україні погода значно змінилася. Наприклад, стало менше опадів. А в цьому році відбувається перебудова погодних умов.

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