Прогноз погоди на 23 березня: в Україні буде тепло та сухо, температура - до +21°

Завтра, 23 березня, в Україні опадів не прогнозують. Місцями буде туман. В регіонах буде тепло.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно з проясненнями. Синоптики опадів не прогнозують.Вночі та вранці на Одещині, а також у центральних та північно-східних областях місцями тумани. Вітер східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря буде 1-6° тепла, а на узбережжі морів - підніметься до +9° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть +13-18°, а на Закарпатті та Прикарпатті повітря прогріється до 21° тепла. В Карпатах буде прохолодніше: вночі від 2° тепла до 3° морозу, а вдень 6-11° тепла.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

В Київській області 23 березня буде хмарно з проясненнями, а також без опадів. Швидкість південного вітру - 5-10 м/с.

В області вночі температура повітря буде +1-6, а вдень +13-18°. У Києві вночі прогнозують 3-5°, а вдень +14-16°.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що до України йде потепління. Так, у третій декаді березня температура повітря скоріше відповідатиме середині квітня.

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