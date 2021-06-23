Прогноз погоди на 23 червня: Україну накрила спека, температура - до +35

Синоптики обіцяють сонячну погоду.

У середу, 23 червня, в Україні буде спекотно.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Синоптики обіцяють сонячну погоду. Вдень на півдні та сході дощі, грози. На решті території України опадів не передбачають. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Вдень в Україні обіцяють в межах 30-35 градусів тепла.

Укргідрометцентр

У Києві 23 червня буде сонячно. Вдень обіцяють без опадів. Швидкість південно-східного вітру становитиме 5-10 м/с. Температура становитиме 32-34 градуси тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку у 39 ºС. Синоптики обіцяють, що в Одеську, Херсонську, Харківську та Луганську області прийде справжня спека. Високу температуру очікують також гірські райони.

Метеозалежність: найближчого тижня українців "просмажить" спека

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання