Прогноз погоди на 23 червня: Україну накрила спека, температура - до +35

Синоптики обіцяють сонячну погоду.
У середу, 23 червня, в Україні буде спекотно.
Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.
Синоптики обіцяють сонячну погоду. Вдень на півдні та сході дощі, грози. На решті території України опадів не передбачають. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Вдень в Україні обіцяють в межах 30-35 градусів тепла.
У Києві 23 червня буде сонячно. Вдень обіцяють без опадів. Швидкість південно-східного вітру становитиме 5-10 м/с. Температура становитиме 32-34 градуси тепла.
Як повідомлялося, погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку у 39 ºС. Синоптики обіцяють, що в Одеську, Херсонську, Харківську та Луганську області прийде справжня спека. Високу температуру очікують також гірські райони.