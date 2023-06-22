Прогноз погоди на 23 червня в Україні: в яких областях буде спека, а в яких - грози

У п'ятницю, 23 червня, у багатьох областях України буде спека. Втім, місцями будуть опади - дощі та грози.

Про це повідомили синоптики "Укргідрометцентру".

В областях буде мінлива хмарність. Вночі опадів в Україні не буде. Втім, вдень у західних, північних та Харківській областях місцями короткочасний дощ і гроза. Вночі та вранці на заході країни подекуди туман. Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря в Україні становитиме +15-20°. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 27-32° тепла.

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 23 червня / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області

В області - мінлива хмарність, без опадів. Втім, вдень місцями в регіоні будуть короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с.

В Київській області вночі синоптики прогнозують +15-20°. Вдень температура повітря підніметься до 27-32° тепла. В нічну пору доби в Києві стовпчики термометрів покажуть +18-20°, а вдень - 29-31° тепла.

Нагадаємо, на найближчі кілька днів, 22-24 червня, в низці регіонів України оголошено про небезпеку виникнення лісових пожеж. Синоптики попереджають про небезпеку 22-24 червня у більшості південних, центральних, Сумській, Харківській та Донецькій областях, а 24 червня також на Чернігівщині.

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