Прогноз погоди на 23 грудня: в Україні посилиться мороз, але снігу не буде

Прогноз погоди на 23 грудня: в Україні посилиться мороз, але снігу не буде

Синоптики прогнозують хмарність.

У четвер, 23 грудня, в Україні буде холодно, посилиться мороз.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. В Україні буде без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний та західний, 5-10 м/с

В Україні вдень 5-10 гадусів морозу. У південних та західних областях вдень стовпчики термометрів покажуть -2-7 градусию. В Карпатах вночі температура опуститься до 9-14 градусів морозу.

Укргідрометцентр

У Києві 23 грудня також снігу не буде. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура 7-9 градусів морозу.

Як повідомлялося, погода в Україні у грудні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура коливатиметься від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, що близько до норми. У межах норми буде у грудні і місячна кількість опадів: 33-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм. Водночас у північно-східній частині опадів очікується дещо менше за норму.

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