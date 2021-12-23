Прогноз погоди на 23 грудня: в Україні посилиться мороз, але снігу не буде

Синоптики прогнозують хмарність.
У четвер, 23 грудня, в Україні буде холодно, посилиться мороз.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. В Україні буде без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний та західний, 5-10 м/с
В Україні вдень 5-10 гадусів морозу. У південних та західних областях вдень стовпчики термометрів покажуть -2-7 градусию. В Карпатах вночі температура опуститься до 9-14 градусів морозу.
У Києві 23 грудня також снігу не буде. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура 7-9 градусів морозу.
Як повідомлялося, погода в Україні у грудні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура коливатиметься від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, що близько до норми. У межах норми буде у грудні і місячна кількість опадів: 33-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм. Водночас у північно-східній частині опадів очікується дещо менше за норму.
Читайте також:
- Вихідні на новорічні свята 2022 року в Україні: коли українці зможуть відпочити? Календар свят
- Що зірки нам пророкують: гороскоп на 20-26 грудня 2021 року
- День ангела цього тижня: кого вітати з іменинами 20-26 грудня