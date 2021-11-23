Прогноз погоди на 23 листопада: в Україні стане холодніше, місцями - дощ зі снігом

Прогноз погоди на 23 листопада: в Україні стане холодніше, місцями - дощ зі снігом

Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями.

У вівторок, 23 листопада, в майже в усій Україні дощитиме, а місцями - зі снігом.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

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Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. На території України, крім північного сходу, місцями невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах подекуди - ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. У східних та західних областях стовпчики термометрів опустяяться до 2-4 градусів тепла. На півдні температура повітря підніметься до +4-9 градусів. У центральних та північних регіонах бблизько 5 градусів тепла.

Укргідрометцентр

У Києві 23 листопада буде хмарно з проясненнями. В столиці вдень можливий мокрий сніг. На дорогах - ожеледиця. Швидкість північно-східного вітру 7-12 м/с. Стовпчики термометрів покажуть 1-3градусів тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у листопаді 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 1-7° тепла, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм.

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