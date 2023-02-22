Прогноз погоди на 23 лютого в Україні: опади припиняться, температура - до 16° морозу

В горах буде сніголавинна небезпека.

У четвер, 23 лютого, в Україні буде морозна погода. Температура опуститьс до 16° морозу. Втім, опадів не очікується.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде мінлива хмарність. В Україні опадів не буде. Вітер північний з переходом у західній частині на південно-східний 5-10 м/с. На дорогах північно-східних областей місцями ожеледиця.

Вночі температура повітря у східних та північно-східних областях опуститьс до 11-16° морозу, а вдень - 3-8° морозу. На заході, у більшості південних областей вночі буде 0-5° морозу, а вдень температура повітря підніметься до 2-7° тепла, а на Закарпатті до +10°. На решті території вночі 5-10° морозу, а вдень від -3° до +2°.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

У середу в області та в Києві буде хмарно з проясненнями, але без падів. Швидкість північного вітру - 5-10 м/с.

В області вночі температура повітря буде 5-10° морозу, а вдень - від 3° морозу до 2° тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 7-9° морозу, а вдень близько 0°.

Погода в Карпатах

Завтра помірна сніголавинна небезпека очікується на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей. Низька сніголавинна небезпека буде у горах Львівської та Чернівецької областей.

"Можливе сходження лавин за низьких додаткових навантажень, окремих природних середніх і великих лавин. Радимо утриматися від походів на високогір'я", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, бабак Тимко спрогнозував ранню весну в Україні: її прихід очікується вже за шість тижнів.

Читайте також:

Харківський бабак Тимко Третій прогнозує весну