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Прогноз погоди на 23 серпня: які регіони накриють дощі та грози

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Прогноз погоди на 23 серпня: які регіони накриють дощі та грози

Дощ. / Фото: pixabay.com

Спека тримається на півдні країни.

У середу, 23 серпня, в Україні буде тепло. Втім, у західних областях будуть дощі та навіть грози.

Про це інформує Укргідрометцентр.

Україні буде мінлива хмарність. На заході синоптики прогнозують короткочасні дощі. На Закарпатті та Прикарпатті - значні дощі з грозами. На решті території країни опадів не прогнозують.

"23 серпня у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях - грози, значні дощі. І рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомленні синоптиків. 

Попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні. / ©
Попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні.

Вночі температура повітря в більшості регіонів України становитиме +12-17°. Вдень стовпчики термометрів покажуть 24-29°.  В Карпатах вночі синоптики прогнозують 16-21° тепла. Натомість спека утримується у південних областях - вночі температура буде +17-22°, а вдень +28-33°.

Прогноз погоди в Україні на 23 серпня. / © Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на 23 серпня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 

На Київщині та в столиці - буде мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря в Київській області вночі становитиме +12-17°, вдень підніметься до +24-29. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 15-17° тепла, вдень повітря прогріється до +28°.

Спека в Україні

Синоптикиня Наталія Голеня попередила про нову хвилю спеки. Втім, у період до п’ятниці, 25 серпня, буде дещо свіжіше. Адже з північного заходу і заходу на територію країни буде поширюватися більш прохолодна повітряна маса. Втім, вже вихідними прийде нова хвиля спеки. 

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Дата публікації
Перегляди
258
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