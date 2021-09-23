Прогноз погоди на 23 вересня: в Україні буде холодно, в Карпатах - мороз, дощ зі снігом

Прогноз погоди на 23 вересня: в Україні буде холодно, в Карпатах - мороз, дощ зі снігом

Синоптики прогнозують хмарність з проясненням.

У четвер, 23 вересня, в Україні буде по-осінньому холодно.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

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Синоптики прогнозують хмарність з проясненням. В Україні місцями дощитиме. Оминуть опади хіба південні області. У Карпатах вночі буде дощ з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме +7-14 градусів. На заході та півночі стовпчики термометрів покажуть близько 9 градусів вище нуля. Прохолодніше буде у Карпатах: 0-2 морозу. Найтепліше у південних та східних областях - до +14.

Укргідрометцентр

У Києві 23 вересня буде прохолодно і хмарно. Вдень прогнозуют невеликий дощ. Швидкість північно-західно вітру 5-10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть близько 10 градусів тепла.

Як повідомлялося, і спека, і дощі, і похолодання - погода у перший місяць осені в Україні буде доволі різною. Таким прогнозом на вересень з ТСН.ua поділився народний синоптик Леонід Горбань.

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