Прогноз погоди на 23 вересня: якою буде погода у понеділок і де пройдуть дощі

Погода у понеділок, 23 вересня, переважно буде сухою і теплою.
У понеділок, 23 серпня, в Україні прогнозується тепла сонячна погода. Лише в окупованому Криму очікується місцями дощ з грозою.
Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
Температура повітря сягатиме +23+27 градусів тепла.
У Києві 23 вересня, за словами Діденко, трохи збільшиться хмарність, проте опадів не прогнозується. Температура повітря підніметься до близько +25 градусів.
Раніше синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, якою буде погода восени.
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