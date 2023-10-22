Прогноз погоди на 23 жовтня: понеділок буде теплим, подекуди – дощі (мапа)

На більшості території України 23 жовтня буде суха і тепла погода.

В Україні у понеділок, 23 жовтня, у північно-східних і східних областях очікується невеликий дощ, на решті територій – без суттєвих опадів.

Про це повідомляє повідомляє "Укргідрометцентр".

У північних областях місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі – 8-13°, вдень – 14-19°, у західних і північних областях 11-16°; у південній частині вночі 12-17°, вдень 21-26°.

Мапа погоди на 23 жовтня 2023 / Фото: Укргідрометцентр

У Києві 23 жовтня – без суттєвих опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі – 11-13°, вдень – 14-16°.

Нагадаємо, синоптики оновили прогноз погоди на неділю, 22 жовтня.

Читайте також: