Прогноз погоди на 24 червня: Україну не покидає спека, температура - до +36

Прогноз погоди на 24 червня: Україну не покидає спека, температура - до +36

Синоптики обіцяють сонце.

У четвер, 24 червня, в Україні буде спекотно.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

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Синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вдень на півдні та заході країни короткочасні дощі, місцями - грози. На решті території України опадів не передбачають. Вітер східний, 5-10 м/с.

Вдень в Україні обіцяють в межах 31-36 градусів тепла. Трохи прохолодніше буде на півдні - близько 30 градусів тепла.

Укргідрометцентр

У Києві 23 червня буде сонячно. Вдень обіцяють без опадів. Швидкість східного вітру становитиме 5-10 м/с. Температура становитиме 32-34 градуси тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку у 39 ºС. Синоптики обіцяють, що в Одеську, Херсонську, Харківську та Луганську області прийде справжня спека. Високу температуру очікують також гірські райони.

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