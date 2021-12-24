Прогноз погоди на 24 грудня: в Україні буде мокрий сніг та рвучкий вітер

Прогноз погоди на 24 грудня: в Україні буде мокрий сніг та рвучкий вітер

Синоптики прогнозують хмарність.

У п'ятницю, 24 грудня, в Україні буде холодно і морозно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Вдень в більшості областей очікується сніг та мокрий сніг, а на заході країни з дощем. В Карпатах значний сніг, пориви вітру сягатимуть 20-25 м/с, хуртовина. На дорогах - ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Місцями вдень пориви 15-20 м/с.

В Україні вдень буде від 3 градусів морозу до 2 градусів. теплапівденних та західних областях вдень стовпчики термометрів покажуть -2-7 градусию. В Карпатах вночі температура опуститься до 9-14 градусів морозу. В Карпата -1-6 градусів.

Укргідрометцентр

У Києві 23 грудня також снігу не буде. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура 7-9 градусів морозу.

Як повідомлялося, погода в Україні у грудні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура коливатиметься від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, що близько до норми. У межах норми буде у грудні і місячна кількість опадів: 33-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм. Водночас у північно-східній частині опадів очікується дещо менше за норму.

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