Прогноз погоди на 24 листопада: в Україні буде холодно, температура опуститься у всіх регіонах

Прогноз погоди на 24 листопада: в Україні буде холодно, температура опуститься у всіх регіонах

Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями.

У середу, 24 листопада, майже в усій Україні буде сухо, але холодно.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

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Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. На території України буде без опадів. Лише вночі - місцями мокрий сніг. На дорогах - ожеледиця. Вранці у південних областях місцями туман. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме від 1-6 градусів тепла. Найхолодніше буде на північному сході: стовпчики термометрів вдень покажуть від 1 градуса морозу до 1 гардуса тепла. Найтепліше - на Закарпатті та Прикарпатті: температура повітря підніметься до +7 градусів. В Карпатах - близько нуля.

Укргідрометцентр

У Києві 24 листопада буде хмарно. В столиці вдень дез опадів. На дорогах - ожеледиця. Швидкість західного вітру 7-12 м/с. Стовпчики термометрів покажуть 2-4 градуси тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у листопаді 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 1-7° тепла, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм.

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