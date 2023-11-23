Прогноз погоди на 24 листопада: в Україні потеплішає, але місцями - сильний вітер

У п'ятницю, 24 листопада, в Україні стане трохи тепліше. Вночі ще буде мороз, але вдень погода потішить "плюсовою" температурою.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У п'ятницю в регіонах буде хмарно.Вдень у західних, північних та північно-східних областях дощитиме, а вночі буде дощ з мокрим снігом. На решті території України - без істотних опадів. В Україні, крім півдня, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. У Карпатах - 25-30 м/с.

В більшості областей температура повітря вночі буде від 3° тепла до 2° морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть 1-6° тепла. На півдні країни - 6-11° тепла.

В Карпатах сніжитиме. Температура повітря вночі буде 1-6° морозу, а вдень - близько 0.

Прогноз погоди в Україні на 24 листопада. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині та в столиці буде хмарно. Дощитиме. Вночі буде дощ з мокрим снігом. Пориви вітру в регіоні будуть 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

В Київській області температура повітря вночі буде від +3° тепла до -2°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть від 3° тепла до 2° морозу, а вдень 1-6° тепла.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що в Україну на кінець листопада насувається підступна погода. Зокрема, прогнозуються дощі та можливі опади у вигляді мокрого снігу.

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