Прогноз погоди на 25 лютого: в Україні будуть сильний вітер та дощ, температура - до 17° тепла

На високогір'ї Карпат буде хуртовина.

В суботу, 25 лютого, в Україні погіршиться погода. У більшості регіонів будуть опади та шквальний вітер. Температура повітря - плюсовою. На Лівобережжі місцями ожеледиця.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В областях буде хмарно з проясненнями. Вночі на більшості території будуть невеликий мокрий сніг і дощ. Вдень у західних, північних та Вінницькій областях - помірний дощ. На решті території - без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на західний, 7-12 м/с. Але вдень порив сягатимуть до 15-20 м/c.

Вночі температура повітря від +4° до -1°, а на сході - 2-7° морозу. Вдень у більшості областе буде 6-11° тепла. В центрі та на півдні повітря прогріється до +12-17°. У східних областях буде +2-7°.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

В області 25 лютого буде також буде хмарно з проясненнями. Вночі прогнозують невеликий мокрий сніг і дощ, а вдень помірний дощ. Швидкість південно-західного вітру буде 7-12 м/с. Але вдень пориви будуть до 15-20 м/с.

Температура повітря у Київській області вночі від 4° тепла до 1° морозу, а вдень - 6-11° тепла. У Києві вночі стовчпики термометрів покажуть 0-2° тепла, а вдень 8-10° тепла.

Погода в Карпатах

У суботу в Карпатах буде значний сніг, а на високогір'ї - хуртовина. В регіоні пориви вітру будуть сягати 25-30 м/с. Температура вночі від +4° до -1°, а вдень - 2-7° тепла.

Також рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку:

значна - на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей,

помірна - в горах Львівської області,

низька - в горах Чернівецької області.

Нагадаємо, 25 лютого в Україні очікується погіршення погоди. Через несприятливу погоду по всій країні оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

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