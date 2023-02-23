Прогноз погоди на 24 лютого в Україні: вночі морози до -15°, а вдень - до 11° тепла

У п'ятницю, 24 лютого, в Україні вдень невеликий дощ можливий на заході. Вночі в областях буде мороз, але вже вдень температура підніметься до плюсової.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно з проясненнями. Вночі в більшості областей буде невеликий сніг. Вдень - без істотних опадів, але у західних областях невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Вночі температура повітря у північно-східних та Луганській областях буде 7-12° морозу, а на Сумщині опуститься до -15°. Вдень у цих регіонах буде також мороз - 3-8°. На решті території країни протягом доби від +2° тепла до -3° морозу. Вдень у південних та західних областях буде 3-8° тепла. На Закарпатті та півдні Одещини - аж до 11°.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

В області 22 лютого буде хмарно з проясненнями. Вночі прогнозують невеликий сніг, але вдень без істотних опадів. Швидкість північно-західного вітру, 7-12 м/с.В області температура повітря протягом доби буде від +2° до - 3°. У Києві вночі буде мороз - 1-3°, але вдень близько 0°.

Погода в Карпатах

Помірна сніголавинна небезпека очікується на високогір'ї Закарпаття та Прикарпаття. Низька сніголавинна небезпека утримується у горах Львівської та Чернівецької областей.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що найближчими днями в Україні очікується нестійка погода з опадами, коливаннями температури повітря та атмосферного тиску. Температура опускатиметься до майже -15 градусів

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