Прогноз погоди на 24 вересня: у частині країни будуть дощі, а місцями очікують заморозки

У неділю, 24 вересня, в Україні буде холодна та дощова погода.

У неділю частину України заллє дощами. Завтра буде хмарно із проясненнями. Місцями вночі прогнозуються навіть заморозки.

Про це повідомили в "Укргідрометцентрі".

Вночі у більшості центральних областей, а вдень на Лівобережжі та в Криму очікується невеликий дощ. На решті території країни - без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +2-7 градусів, а на узбережжі морів до +10. В західних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0 -3 градуси.

Вдень повітря прогріється від +10 до +15 градусів. На півдні та південному сході країни стовпчики термометрів покажуть до +17. На високогір'ї Карпат температура становитиме +2 +7 градусів.

Фото: Укргідрометцентр

У Києві 24 вересня буде хмарно із проясненнями. Без істотних опадів. Швидкість північно-західного вітру 5-10м/с. Вночі температура повітря буде +5-7 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть до 16 градусів тепла.

Нагадаємо, синоптики спростували фейк про повідомлення щодо надзвичайно суворої зими 2022-2023 років в Україні. За їхніми словами, ця інформація не має під собою наукового підґрунтя та науково обґрунтованих методичних розрахунків.

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