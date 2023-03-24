Прогноз погоди на 25 березня: в Україні буде тепло, але місцями дощ та сильний вітер

У Карпатах місцями будуть сильні пориви вітру.

У суботу, 25 березня, в Україні місцями трохи дощитиме та будуть сильні пориви вітру. В регіонах буде тепла погода.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В областях буде хмарно з проясненнями. На заході та півночі місцями невеликі дощі, а подекуди грози. На решті території країни опадів не очікують. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. У Карпатах місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Вночі переважно температура повітря буде 3-8° тепла, але в західних та північних областях повітря прогріється до +10°. Вдень в Україні буде +13-18°, а на високогір'ї Карпат та узбережжі морів - буде лише +7-12°.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

Завтра, 25 березня, буде хмарно з проясненнями. Вночі опадів не прогнозують, але вдень - місцями невеликий дощ. Швидкість південно-західного вітру 7-12 м/с.

В Київській області вночі температура повітря буде +5-10° а вдень +13-18°. У Києві вночі прогнозують +8-10°, а вдень стовпчики термометрів 15-17° тепла.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що квітень в Україні буде теплим. Середня місячна температура повітря - від 9° до 13° тепла, що на 1-1,5 градусів вище за норму.

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