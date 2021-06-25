Прогноз погоди на 25 червня: спека в Україні набирає обертів, але місцями - дощ

Прогноз погоди на 25 червня: спека в Україні набирає обертів, але місцями - дощ

Синоптики обіцяють сонце.

У п'ятницю, 25 червня, в Україні буде спекотно, але місцями - дощитиме.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

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Синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вдень на півдні та заході країни буде короткочасний дощ, а місцями - гроза. На решті території України опадів не передбачають. Вітер змінних напрямів, 3-8 м/с. У західних областях місцями шквали 15-20 м/с.

Вдень в Україні обіцяють в межах 31-36 градусів тепла. Трохи прохолодніше буде на півдні - близько 29 градусів тепла. У Карпатах температура сягатиме 21-26 вище нуля.

Укргідрометцентр

У Києві 24 червня буде сонячно. Вдень обіцяють без опадів. Швидкість південно-східного вітру становитиме 3-8 м/с. Температура становитиме 32-34 градуси тепла.

Підготуватися до нового температурного рекорду радять синоптики українцям, розповіли у ТСН.Ранок. Пригріти може ще дужче попри те, що аномальна спека вже у всій країні. Найспекотніше, за прогнозами, сьогодні буде саме на півночі країни. У західних областях можливі грози та шквальний вітер. У вихідні грозовий фронт прокотиться усією Україною: будуть короткочасні потужні зливи, громовиці та град. Вже у неділю температура опуститься до значно комфортніших +28.

Як повідомлялося, погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку у 39 ºС. Синоптики обіцяють, що в Одеську, Херсонську, Харківську та Луганську області прийде справжня спека. Високу температуру очікують також гірські райони.

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