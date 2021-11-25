Прогноз погоди на 25 листопада: в Україні стане трохи тепліше, але місцями - туман

Прогноз погоди на 25 листопада: в Україні стане трохи тепліше, але місцями - туман

Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями.

У четвер, 25 листопада, майже в усій Україні буде сухо, але холодно.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

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Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. На території України буде без опадів. Вранці на заході місцями туман. У центральних областях - подекуди на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме від 1-6 градусів тепла. На заході та півночі температура - 4-6 гардусів тепла. У південних регіонах - близько 7 тепла. У східних областях стовпчики термометрів вдень покажуть +3-5 градусів. Найтепліше - на півдні Одеської областіі: температура повітря підніметься до +9 градусів.

Укргідрометцентр

У Києві 25 листопада буде хмарно з проясненнями. В столиці вдень без опадів. Швидкість південно-західного вітру 5-10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть 3-5 градуси тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у листопаді 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 1-7° тепла, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм.

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