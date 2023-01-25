Прогноз погоди на 25 січня: в Україні буде мороз, місцями туман і ожеледиця

Опадів не буде.

У середу, 25 січня, в Україні вночі будуть морози. Втім, вдень будуть переважати плюсові температури. Опадів синоптики не передбачають.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно з проясненями. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Вночі у західній та південній частинах вночі буде до 5° морозу. У східних областях температура опуститься до -12°. На решті території буде 4-9° морозу.

Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть від 2° морозу до 3° тепла. Втім, на Закарпатті повітря прогріється до +6°.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

У Києві та області 25 січня буде хмарно з проясненями. Без істотних опадів. Швидкість північно-східного вітру становитиме 5-10 м/с.

Вносчі на території області температура буде 4-9° морозу, а вдень від -2° морозу до +3°. У Києві вночі обіцяють 5-7° морозу, а вдень буде близько 0°.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що тиждень, 21-29 січня, в Україні буде свіжим. Серйозних опадів до п'ятниці, 27 січня, не передбачається.

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