Прогноз погоди на 25 жовтня: в Україні стане прохолодніше, температура - до +13

Прогноз погоди на 25 жовтня: в Україні стане прохолодніше, температура - до +13

Синоптики прогнозують хмарність.

У понеділок, 25 жовтня, в Україні стане прохолодно через арктичний циклон.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

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Синоптики прогнозують мінливу хмарність. В Україні - без опадів. Вітер 3-8 м/с. Вночі та вранці у західних областях України місцями очікується туман.

В Україні температура повітря вдень становитиме +8-13 градусів. На заході прогріється до близько +10 градусів. У південних та східних областях стовпчики термометрів покажуть близько +11 градусів вище нуля. У північних і центральних регіонах температура повітря +9-11 градусів.

Укргідрометцентр

У Києві 25 жовтня буде прохолодно і хмарно з проясненнями. Опадів не передбачають. Швидкість вітру 3-8 м/с. Стовпчики термометрів покажуть 7-10 градусів тепла.

Як повідмлялося, погода в Україні у жовтні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 7-12°, в Карпатах 6-7°, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм.

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