Прогноз погоди на 26 липня: які регіони знову заливатиме дощами

У середу, 26 липня, в Україні в Україні буде тепло. Втім, більшість областей знову охоплять грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В західних, північних, більшості центральних та Одеській областях будуть короткочасні дощі та грози. Вночі на Волині, Рівненщині та Житомирщині, Прикарпатті також будцть опади. На решті території без опадів.

Вночі в Карпатах, вдень в північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях синоптики прогнозують місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

Вночі температура повітря в Україні становитиме +17-22°. Вдень у більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до 27-32°. На півдні Одещини синоптики прогнозують до +35°. В західних та Житомирській областях буде свіжіше +21-26°.Тим часом у Карпатах вночі температура становитиме +11-16°, вдень + 16-21°.

Прогноз погоди в Україні на 26 липня / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

В Київській області 21 липня також буде мінлива хмарність. В регіоні - короткочасний дощ, а місцями ще й гроза. Вдень місцями пориви - 15-20 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +17-22°, а вдень підніметься до +27-32°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 20-22° тепла, вдень – +27-29°.Нагадаємо, дослідники попереджають, що спека в Європі вийде на абсолютно новий рівень. Вчені попереджають, що 2023 рік стане найспекотнішим за всю історію спостережень. Зазначається, що теплова хвиля, яка зараз накрила Європу, ставатиме інтенсивнішою, а температури продовжать зростати.

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