Прогноз погоди на 26 липня: які регіони знову заливатиме дощами

Температура повітря місцями - до +35°
У середу, 26 липня, в Україні в Україні буде тепло. Втім, більшість областей знову охоплять грози.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
В західних, північних, більшості центральних та Одеській областях будуть короткочасні дощі та грози. Вночі на Волині, Рівненщині та Житомирщині, Прикарпатті також будцть опади. На решті території без опадів.
Вночі в Карпатах, вдень в північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях синоптики прогнозують місцями пориви вітру до 15-20 м/с.
Вночі температура повітря в Україні становитиме +17-22°. Вдень у більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до 27-32°. На півдні Одещини синоптики прогнозують до +35°. В західних та Житомирській областях буде свіжіше +21-26°.Тим часом у Карпатах вночі температура становитиме +11-16°, вдень + 16-21°.
Погода в Києві
В Київській області 21 липня також буде мінлива хмарність. В регіоні - короткочасний дощ, а місцями ще й гроза. Вдень місцями пориви - 15-20 м/с.
Температура повітря в Київській області вночі становитиме +17-22°, а вдень підніметься до +27-32°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 20-22° тепла, вдень – +27-29°.Нагадаємо, дослідники попереджають, що спека в Європі вийде на абсолютно новий рівень. Вчені попереджають, що 2023 рік стане найспекотнішим за всю історію спостережень. Зазначається, що теплова хвиля, яка зараз накрила Європу, ставатиме інтенсивнішою, а температури продовжать зростати.