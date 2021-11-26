Прогноз погоди на 26 листопада: в Україні буде прохолодно, місцями - дощ зі снігом, туман

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.
У п'ятницю, 26 листопада, майже в усій Україні буде сухо, але прохолодно.
Про це повідомляє український Гідрометцентр.
Синоптики прогнозують мінливу хмарність. На території України буде без опадів. Дощитиме лише на Закарпатті, Львівщині та Волині. В Карпатах - дощ з мокрим снігом. Вранці на півдні та на Прикарпатті місцями буде туман. Вітер південний та південно-західний, 7-12 м/с.
В Україні температура повітря вдень становитиме від 4-9 градусів тепла. На заході температура - 2-6 градусів тепла. На півночі країни близько +7 градусів У південних регіонах та Закапатті - температура підійметься до 9 градусів тепла. У східних областях стовпчики термометрів вдень покажуть +3-5 градусів.
У Києві 26 листопада буде хмарно. В столиці вдень без опадів. Швидкість південно-західного вітру 7-12 м/с. Стовпчики термометрів покажуть 6-8 градусів тепла.
Як повідомлялося, погода в Україні у листопаді 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 1-7° тепла, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм.
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