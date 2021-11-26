Прогноз погоди на 26 листопада: в Україні буде прохолодно, місцями - дощ зі снігом, туман

Прогноз погоди на 26 листопада: в Україні буде прохолодно, місцями - дощ зі снігом, туман

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.

У п'ятницю, 26 листопада, майже в усій Україні буде сухо, але прохолодно.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Також читайте На Україну насувається друга сніжна хвиля та похолодання: прогноз погоди на тиждень

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. На території України буде без опадів. Дощитиме лише на Закарпатті, Львівщині та Волині. В Карпатах - дощ з мокрим снігом. Вранці на півдні та на Прикарпатті місцями буде туман. Вітер південний та південно-західний, 7-12 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме від 4-9 градусів тепла. На заході температура - 2-6 градусів тепла. На півночі країни близько +7 градусів У південних регіонах та Закапатті - температура підійметься до 9 градусів тепла. У східних областях стовпчики термометрів вдень покажуть +3-5 градусів.

Укргідрометцентр

У Києві 26 листопада буде хмарно. В столиці вдень без опадів. Швидкість південно-західного вітру 7-12 м/с. Стовпчики термометрів покажуть 6-8 градусів тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у листопаді 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 1-7° тепла, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм.

Читайте також:

Гороскоп на 26 листопада для всіх знаків зодіаку: дуже складний день

для всіх знаків зодіаку: дуже складний день 26 листопада: який сьогодні день , свято, прикмети, традиції, День ангела

, свято, прикмети, традиції, День ангела Народні прикмети, обряди і звичаї 26 листопада