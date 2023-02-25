Прогноз погоди на 26 лютого: в Україні буде дощ і мокрий сніг, температура - до +18°

У неділю, 26 лютого, в Україні будуть опади - у вигляді мокрого снігу та дощу. Місцями будуть сильні пориви вітру. Температура повітря - плюсова.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В областях буде хмарно. У південній частині та східних областях дощитиме. На решті території буде невеликий та помірний мокрий сніг і дощ. Вдень на півночі - без істотних опадів. Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с. Але у південно-східній частині вночі місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

На півдні та сході температура вночі буде 1-6° тепла, а вдень 7-12°, а на Одещині підніметься до +13-18°. В регіонах температура вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу, а вдень 1-6° тепла.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

В регіоні 26 лютого буде хмарно. Вночі невеликий мокрий сніг і дощ, але вже вдень без істотних опадів. Швидкість південно-західного та західного вітру буде 7-12 м/с.

Температура повітря у Київській області вночі від +3° до - 2°, а вдень 1-6° тепла; У Києві вночі буде близько 0°, вдень стовчпики термометрів покажуть 3-5° тепла.

Погода в Карпатах

У Карпатах 26 лютого буде сніг. Температура повітря впродовж доби 1-6° морозу.

Також рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку. На високогір'ї Закарпаття та Прикарпаття вона буде значна. У горах Львівської області - помірна, а на Буковині - низька.

Нагадаємо, синоптики розповіли, як здивує перший весняний місяць. В Україні перший місяць весни, березень, буде теплим. Середня місячна температура очікується 2-7° тепла, що на 2 градуси вище за норму.

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