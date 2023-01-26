Прогноз погоди на 27 січня в Україні: місцями буде сніг, температура - до 13° морозу

У п'ятницю, 27 січня, в Україні буде морозна погода. Крім того, у деяких областях будуть опади у вигляді снігу.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Втім, вночі в Карпатах, у більшості північних областей, на Хмельниччині та Вінниччині буде невеликий сніг. Вдень невеликі опади на Одещині.

В Карпатах, Кіровоградській, Сумській Полтавській, Дніпропетровській та східних областях вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-східний, на півночі країни південно-східний, 3-8 м/с.

Вночі температура повітря буде 2-7° морозу. В східних областях буде значно прохолодніше - 8-13° морозу. Вдень в Україні буде від -3° до +2°. На Закарпатті стовпчики термометрів покажуть 4-9° тепла.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

У столиці та області 27 січня буде хмарно. Місцями - невеликий сніг. Швидкість південно-східного вітру 3-8 м/с.

Температура в Київській області вночі 2-7° морозу, а вдень від 3° морозу до 2° тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть -2-4°, а вдень близько 0°.

Нагадаємо, що раніше народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, яким буде останній місяць цієї зими. Так, за його прогнозом лютий буде теплим та майже безсніжним. Більше того, весна прийде до України дуже рано.

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