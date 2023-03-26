Прогноз погоди на 27 березня: в Україні похолодає, місцями - дощ зі снігом

В Карпатах вночі та вдень буде прохолодно.

У понеділок, 27 березня, в Україні дощитиме. Місцями - сильний вітер - до до 15-20 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В областях буде хмарно з проясненнями. На сході, заході, Лівобережжі та в Карпатському регіоні дощитиме. В Карпатах буде дощ з мокрим снігом. На решті території - без опадів. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, а в західних областях вдень місцями пориви - до 15-20 м/с.

Вночі переважно температура повітря буде 2-7° тепла. Вдень в Україні буде +13-18°, а в західних областях стовпчики термометрів опустяться 4-9° тепла. В Карпатах вночі та вдень прогнозують від 0 до +5°.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

Завтра, 27 березня, буде хмарно з проясненнями. В області опадів не прогнозують. Швидкість південного вітру, 5-10 м/с.

В області температура повітря вночі буде 2-7° тепла, а вдень +12-17°. У Києві вночі прогнозують 3-5° тепла, а вдень 12-14° вище нуля.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що в Україні очікується значне зниження температури повітря у більшості областей. На більшій частині території вже у вівторок та середу очікується значне похолодання.

Читайте також: