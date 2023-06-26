Прогноз погоди на 27 червня: в Україні будуть дощі, а місцями - грози, температура - до +29°

В країні буде хмарно з проясненнями.

У вівторок, 27 червня, у багатьох областях України буде тепло, але не спекотно. Втім, місцями досі будуть опади - дощі та навіть грози.

Про це повідомили синоптики "Укргідрометцентру".

У вівторок буде хмарно з проясненнями. У східних, північно-східних, західних областях, а також на Вінниччині та Житомирщині будуть короткочасні дощі, а місцями - грози. На решті території країни без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря в Україні становитиме +11-16°. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 20-25° тепла. На Сумщині, Чернігівщині та Харківщині буде прохолодніше - температура повітря буде +17-22°. Натомість у південних областях країни вночі буде +15-20°, а вдень +24-29°.

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 27 червня. / Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Києві та області

В регіоні 27 червня буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме +11-16°, а вдень підніметься - до +20-25°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 12-14° тепла, а вдень - 22-24° вище нуля.

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що перший місяць літа, червень, буде в Україні теплим. Очікується, що опади будуть у межах норми. Середня місячна температура буде в межах +18°-23°.

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