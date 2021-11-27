Прогноз погоди на 27 листопада: в Україні потеплішає, але регіони накриють дощі

Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями.
У суботу, 27 листопада, майже в усій Україні стане тепліше, але дощитиме.
Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.
Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. На території України будуть помірні дощі. Вітер південно-східний, південний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с. В Карпатах - мокрий сніг та дощ, а температура протягом доби близько нуля.
В Україні температура повітря вдень становитиме 6-11 градусів тепла. На заході та в центрі температура - 6-11 градусів тепла. На півночі країни близько +8 градусів У південних регіонах температура підійметься до 15 градусів тепла. У східних областях стовпчики термометрів вдень покажуть +4-6 градусів.
У Києві 27 листопада буде хмарно з проясненнями. В столиці вдень невеликий дощ. Швидкість південно-східного вітру 7-12 м/с. Вранці пориви можуть сягати 15-20 м/с. Стовпчики термометрів покажуть 8-10 градусів тепла.
Як повідомлялося, погода в Україні у листопаді 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 1-7° тепла, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм.
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