Прогноз погоди на 28 червня: в яких регіонах литимуть дощі з градом і грозами

У середу, 28 червня, в багатьох областях України будуть опади - дощі та навіть грози. Крім того, місцями прогнозують сильний вітер.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі у більшості західних, північних та центральних областей, вдень в Україні короткочасні дощі, а місцями - грози. У південно-східній частині країни місцями буде град та шквали - до 15-20 м/с. Також сильний вітер буде у північно-західних областях.

Вночі в Україні температура повітря становитиме +12-17°. У південній частині країни прогнозують до 20° тепла. Тим часом холодно вночі буде у західних областях - лише +8-13°. Вдень в Україні повітря прогріється до +18-23°. У південно-східних областях стовпчики термометрів покажуть +23-28°.

Прогноз погоди в Україні на середу, 28 червня.

Погода в Києві та області

В області буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, а вдень місцями навіть грози.

Температура повітря в області вночі становитиме +12-17°, а вдень підніметься до +18-23°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 14-16° тепла, а вдень - 21-23° вище нуля.

Штормове попередження

Вдень 28 червня у південно-східній частині країни синоптики прогнозують грози. Крім того, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 28 червня. / Фото: Укргідрометцентр

До слова, штормове попередження також прогнозували і на другу половину дня 27 червня.

"Вдень 27 червня у західних, східних, північно-східних, Вінницькій, Житомирській областях грози", - йдеться у повідомленні.

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