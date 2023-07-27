Прогноз погоди на 28 липня: які регіони знову заливатиме дощами

У п'ятницю, 28 липня, погода в Україні буде дощовою та грозовою. Крім того, в областях стане прохолодніше.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

В Україні буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі, грози та місцями шквали - до 15-20 м/с.

У Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Сумській областях та в Криму - значні дощі. На заході, у Вінницькій, Житомирській, Київській і в Одеській областях - без опадів.

Вночі температура повітря в Україні становитиме +12-17°. На сході країни ніч буде теплішою - до +21°. Тим часом у західних областях - лише +9-14°. Вдень у більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до +20-25°. На Одещині повітря прогріється до 30° тепла.

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 28 липня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 28 липня також буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-західний - 7-12 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +12-17°, а вдень підніметься до +20-26°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 13-15° тепла, вдень – +22-24°.

Штормове попередження

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні у п'ятницю, 28 липня. Зазначається, що низку областей накриють грози. Також буде сильний вітер. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

"28 липня в Україні, крім західних, Житомирської, Київської та Вінницької областей - грози, місцями шквали 15-20 м/с. У Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Сумській областях - значні дощі.

Синоптики повідомляють про погіршення погодних умов у низці областей.

Погода в серпні

Синоптики розповіли, якою буде погода в серпні. Зазначається, що в останньому місяці літа синоптики прогнозують +20-25°. Опадів у серпні буде у межах норми (- 80-100%): 31-73 мм по Україні та 90-112 мм - в Карпатах.

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