Прогноз погоди на 28 січня: в Україні місцями засніжить, морози до 10 градусів

У суботу, 28 січня, в Україні місцями трошки засніжить. Вночі в Україні буде мороз. Втім, вдень в деяких регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +6.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде хмарно з проясненнями. У південно-західній та південній частинах країни буде невеликий сніг та дощ. Вдень на півдні країни місцями помірні опади. Втім, на решті території істотних опадів не передбачають.

Вітер північно-східний, а в східних областях - східний, 7-12 м/с. У південній частині місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура вночі буде 2-7° морозу. У східних областях буде прохолодніше - до 10° морозу. Вдень температура повітря буде від -2° до +3°. На Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до 1-6° тепла.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

У суботу, 28 січня, в області буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

В Київській області вночі температура повітря буде 2-7° морозу, а вдень від 2° морозу до 3° тепла. Вночі в Києві 4-6° морозу, а вдень - до +2°.

Нагадаємо, за словами синоптика Станіслава Щедріна, від 27 січня до 3 лютого в Україні будуть сильні снігопади, хуртовини, можливі замети на дорогах, ожеледиця. Втім, сніговий покрив надовго не затримається.

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