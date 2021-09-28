Прогноз погоди на 28 вересня: в Україні буде по-осінньому тепло і сонячно

Прогноз погоди на 28 вересня: в Україні буде по-осінньому тепло і сонячно

Синоптики прогнозують хмарність з проясненням.

У вівторок, 28 вересня, в Україні буде сонячна і тепла погода.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики прогнозують хмарність з проясненням. В Україні не дощитиме. Невеликі опади модливі лише в окремих районах північно-східних областей, на Закарпатті і в Карпатах. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме +10-15 градусів. На заході стовпчики термометрів покажуть близько 17 градусів тепла. Прохолодно буде у центральних, північних та східних областях - від 13 до 16 вище нуля. Найтепліше буде у південних областях - до 18 градусів тепла. На Закарпатті повітря прогріється до +21.

Укргідрометцентр

У Києві 28 вересня буде прохолодно і хмарно. Опадів не передбачають. Швидкість північно-східного вітру 5-10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть +13-15 градусів тепла.

Як повідомлялося, і спека, і дощі, і похолодання - погода у перший місяць осені в Україні буде доволі різною. Таким прогнозом на вересень з ТСН.ua поділився народний синоптик Леонід Горбань.

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