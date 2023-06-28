Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Прогноз погоди на 29 червня: де в регіонах литимуть дощі з грозами

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
133
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Прогноз погоди на 29 червня: де в регіонах литимуть дощі з грозами

В Україні 29 червня дощитиме. / Фото: pixabay.com

Температура повітря буде комфортною.

У четвер, 29 червня, в Україні далі дощитиме. Втім, буде тепло, а температура повітря - комфортною.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У регіонах прогнозують короткочасні дощі, а місцями – з грозами. У південних областях опадів очікується менше.

Вночі на території країни синоптики прогнозують від +13° до +15°. Вдень буде значно тепліше. На заході та у центрі температура повітря становитиме 20-23° тепла. У північних областях буде прохолодніше - 18-21° тепла. На сході країни повітря прогріється до +22°. Тим часом у південних областях температура повітря сягатиме від +25°.

Погода в Києві та області

В регіоні буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, а місцями по області - навіть грози.

Температура повітря в області вночі становитиме +11-16°, а вдень підніметься до +18-23°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 13-15° тепла, а вдень - 19-21° вище нуля.

Погода в липні

За повідомленням "Укргідрометцентру", в Україні у липні середня місячна температура повітря складатиме від 19° до 25° тепла. В Карпатах буде трохи прохолодніше - від 13° до 18° вище нуля.

Місцями буде дуже спекотно, проте не обійдеться і без дощу.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
133
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація