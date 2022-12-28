Прогноз погоди на 29 грудня: місцями буде мокрий сніг, температура підніметься до +9°

У четвер, 29 грудня, в Україні опадів не передбачається. Також вдень утримається плюсава температура повітря.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

В Україні буде хмарно з проясненнями. Опадів майже не передбачається. Втім, на Чернігівщині та Сумщині місцями буде невеликий мокрий сніг. Вітер південно-західний 7-12 м/с. В Карпатах пориви можуть сягати 15-20 м/с.

Температура повітря вночі буде від 1° тепла до 4° морозу. Вдень температура триматиметься на позначках 0-5° тепла. Втім, в західних та південних областях повітря прогріється до +4-9°.

Фото: Укргідрометцентр

У Києві та області 29 грудня буде Хмарно з проясненнями. Синоптики опадів не передбачають. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

На Київщині вночі буде від 1° тепла до 4° морозу, а вдень 0-5° тепла. У столиці вночі близько 0°, а вдень 2-4° тепла.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що до кінця 2022-го та на початку 2023-го погода в Україні буде аномально теплою. На Різдво та Новий рік сніговий покрив буде відсутній у більшості областей.

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