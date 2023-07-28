Прогноз погоди на 29 липня: в Україні буде спекотно, але місцями знову дощитиме

У суботу, 29 липня, в Україні буде тепло. Місцями стовпчики термометрів покажуть до +30°. Втім, місцями будуть опади.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде мінлива хмарність. Вночі та вранці у східних і Сумській, а вдень у західних і північних областях - короткочасний дощ і гроза. На решті території опадів не прогнозують. На сході місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Вночі температура повітря в Україні становитиме +12-17°. Вдень у більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до +21-26°. На півдні Одещини синоптики прогнозують до 30°. В Карпатах буде прохолодніше: вночі температура становитиме +9-11°, вдень +16-18°.

Прогноз погоди в Україні на суботу, 29 липня / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У Київській області та столиці - мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. Втім, місцями по області вдень короткочасний дощ і гроза.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +12-17°, а вдень підніметься до +21-26°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 14-16° тепла, вдень - +23-25°.

Погода в серпні

У серпні погода в Україні буде теплішою за норму. Останнього місяця літа синоптики прогнозують +20-25°. У Карпатах - 16-18°. Опади в серпні будуть у межах норми: 31-73 мм по Україні та 90-112 мм - в Карпатах.

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