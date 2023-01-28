Прогноз погоди на 29 січня: в Україні буде невеликий сніг, температура - до 3° тепла

У неділю, 29 січня, в деяких регіонах України будуть опади. Місцями - ожеледиця. Швидкість північно-західного вітру буде 7-12 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У південних та східних областях буде невеликий сніг, а вдень з дощем. Синоптики попереджають про ожеледь і ожеледицю на дорогах. На решті території без опадів.

Вночі температура буде 2-7° морозу. На північному сході буде холодніше - до -10°. Вдень в Україні буде від 2° морозу до 3° тепла. В Карпатах впродовж доби 6-11° морозу.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

У неділю в регіоні буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Вночі температура повітря в області 2-7° морозу, а вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Києві вночі буде -4-6°, а вдень близько 0°.

Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, яким буде останній місяць цієї зими. За його словами, на початку лютого погода в Україні буде морозною, а от друга половина місяця очікується теплою.

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