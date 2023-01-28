Прогноз погоди на 29 січня: в Україні буде невеликий сніг, температура - до 3° тепла

У Карпатах тримається мороз.
У неділю, 29 січня, в деяких регіонах України будуть опади. Місцями - ожеледиця. Швидкість північно-західного вітру буде 7-12 м/с.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
У південних та східних областях буде невеликий сніг, а вдень з дощем. Синоптики попереджають про ожеледь і ожеледицю на дорогах. На решті території без опадів.
Вночі температура буде 2-7° морозу. На північному сході буде холодніше - до -10°. Вдень в Україні буде від 2° морозу до 3° тепла. В Карпатах впродовж доби 6-11° морозу.
Прогноз погоди на Київщині
У неділю в регіоні буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Вночі температура повітря в області 2-7° морозу, а вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Києві вночі буде -4-6°, а вдень близько 0°.
Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, яким буде останній місяць цієї зими. За його словами, на початку лютого погода в Україні буде морозною, а от друга половина місяця очікується теплою.
Читайте також:
- У Карпатах вдарив мороз: атмосферне зимове фото з Піп Іван
- Прогноз погоди на вихідні: в Україні будуть дощі і мокрий сніг, температура - до 12° морозу
- Україну замете снігом: синоптик розповів, коли чекати на хуртовини